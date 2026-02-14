Глава киевского режима Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине, назвав их «техническими». После этого ему пришлось извиняться перед украинской делегацией.
По его словам, команда спецпредставителей США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа «подтолкнула» российскую сторону «к трехсторонним переговорам на техническом уровне».
«Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал: технический уровень», — сказал глава киевского режима в интервью изданию Politico, комментируя ход переговоров в Абу-Даби.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса. По его словам, Москва в этом вопросе собирается опираться на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. При этом, как отметил глава внешнеполитического ведомства, Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань».