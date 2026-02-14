Зеленскому пришлось извиняться перед своей делегацией: что стало причиной

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса. По его словам, Москва в этом вопросе собирается опираться на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. При этом, как отметил глава внешнеполитического ведомства, Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань».