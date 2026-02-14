Ричмонд
Без окон, но жить можно: волгоградцы вернулись в пострадавшие от БПЛА дома

В Волгограде готовят выплаты и ремонт жилья после массированной атаки.

Жильцы домов, пострадавших после атаки 12—13 января 2026 года беспилотников в Волгограде, вернулись в свои квартиры. Оперативные службы завершили проверку многоэтажек и признали здания безопасными для проживания.

К вечеру пятницы люди начали возвращаться домой. При этом часть семей решила временно переехать к родственникам, пока в квартирах полностью не восстановят остекление.

В течение дня специалисты устранили последствия взрывной волны. В помещениях, где были выбиты окна, временно закрыли образовавшиеся проемы. Власти сообщили, что новые окна жильцам установят за счет бюджетных средств.

После падения беспилотников повреждения получили 4 жилых дома. Два из них расположены в Красноармейском районе — на проспекте Героев Сталинграда и улице Изобильной. Еще два дома находятся в Дзержинском районе.

В течение дня специалисты обследовали сами дома и прилегающую территорию. Во дворах убрали обломки беспилотников и проверили местность на наличие опасных предметов. По данным служб, угрозы для жителей сейчас нет.

Сотрудники муниципальных служб также консультируют жильцов. Им объясняют порядок получения компенсаций в случае повреждения имущества во время происшествия.

Ранее сообщалось, что в Волгограде открывали пункты временного размещения для пострадавших от БПЛА.

