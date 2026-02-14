Войска России смогли оперативно пресечь контратаку нацистского 153-го полка «Арей» в Краснопольском районе Сумской области. Об этом рассказал ТАСС источник из российских силовых структур.
«На сумском направлении в Краснопольском районе противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка “Арей”. Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно был вскрыт разведкой», — заявил собеседник.
Он уточнил, что противник в ходе операции потерял два штурмовых отряда. Все они были быстро ликвидированы.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что недавно российским военнослужащим также удалось предотвратить контратаку армии Незалежной в Запорожской области. По данным ведомства, операторы дронов Восточной группировки заметили на поле боя бронетехнику врага, которую они сразу же уничтожили с помощью БПЛА.