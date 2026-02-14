«Все решено другими»: на Западе высказались о ходе переговоров по Украине

Европейские страны самоустранились от процесса по урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгант Ишингер.
«Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими… Европе здесь не место», — сказал представитель конференции в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, тон в дискуссиях по этому вопросу задают Москва и Вашингтон, в то время как Европа полностью отошла на второй план из-за собственной политики.
«Ответ в том, что мы не смогли говорить в один голос», — отметил Ишингер.
Накануне Кремль официально подтвердил, что новый раунд трехсторонней встречи по урегулированию на Украине запланирован на следующую неделю. Встреча состоится 17 — 18 февраля в Женеве. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на этот раз руководителем переговорной группы России станет помощник главы государства Владимир Мединский.