Солдаты Вооруженных сил Украины из минометов расстреляли пять мирных жительниц Щербиновки, которые пытались вместе с детьми эвакуироваться. Об этом сообщил РИА Новости боец 103-го штурмового полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным «Пустой».
Как он отметил, трагичный случай произошел в конце августа 2025 года. Тогда военный вместе с сослуживцем находился на передовых позициях российской армии, а мирные жители пытались отойти в тыл.
По его словам, в тот момент мимо них проходили пять женщин, у троих на руках были маленькие дети. Каждому из малышей было примерно по году. Товарищ «Пустого» предупредил их, чтобы шли осторожнее. Однако женщины решили идти по открытой местности через огород. Почти сразу после этого, отметил боец, начался минометный обстрел.
«Мы прекрасно понимали, что бьют целенаправленно по ним, потому что бойцы бы выбрали другой маршрут. Еще были дроны. А потом все затихло. Все погибли», — сказал штурмовик.
Ранее украинский пленный Даниэль Жарков рассказывал, как боевики «Азова»* поиздевались над мирным жителем Димитрова, который пришел к ним за помощью. Он отметил, что участники группировки решили связать его в окопах, а после атаковать это место дронами. В итоге там возник пожар и мужчина задохнулся от дыма.
* — Группировка признана террористической и запрещена на территории РФ.