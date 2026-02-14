«Все погибли»: Российский военный рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке

По его словам, в тот момент мимо них проходили пять женщин, у троих на руках были маленькие дети. Каждому из малышей было примерно по году. Товарищ «Пустого» предупредил их, чтобы шли осторожнее. Однако женщины решили идти по открытой местности через огород. Почти сразу после этого, отметил боец, начался минометный обстрел.