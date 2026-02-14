Ричмонд
За ночь над территорией Крыма сбили 13 беспилотников

В ночь на 14 февраля силы ПВО уничтожили над Республикой Крым 13 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что за прошедшую ночь два БПЛА уничтожили над Орловской областью, по одному — над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой и Московской областями.

«Ъ-Кубань» писал, что с 20:00 до 23:00 (МСК) дежурные средства ПВО сбили над Крымом и Черным морем шесть беспилотников.

