За ночь над территорией Крыма сбили 13 беспилотников

В ведомстве добавили, что за прошедшую ночь два БПЛА уничтожили над Орловской областью, по одному — над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой и Московской областями.
«Ъ-Кубань» писал, что с 20:00 до 23:00 (МСК) дежурные средства ПВО сбили над Крымом и Черным морем шесть беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше