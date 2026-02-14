Ричмонд
В Волгоградской области звуки взрывов объяснили уничтожением обломков БПЛА

Волгоградцы 14 февраля могут слышать звуки взрывов, которое доносятся из-за Волги.

Источник: Комсомольская правда

Жителей региона попросили не беспокоиться: это контролируемое уничтожение обломков БПЛА. На территории Клетского сельского поселения в Среднеахтубинском районе работают саперы. Остатки БПЛА собрали после атаки на регион в ночь на 13 февраля. О работах в населенном пункте сообщил глава поселения.

Напомним, Волгоградская области три дня переживала атаку ВСУ. За трое суток на регион обрушилось около 100 беспилотников и даже ракеты. В Среднеахтубинском районе в хуторе Ямы дрон разрушил дом многодетной семьи. Один ребенок попал в реанимацию.

