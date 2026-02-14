В Волгоградской области звуки взрывов объяснили уничтожением обломков БПЛА

Жителей региона попросили не беспокоиться: это контролируемое уничтожение обломков БПЛА. На территории Клетского сельского поселения в Среднеахтубинском районе работают саперы. Остатки БПЛА собрали после атаки на регион в ночь на 13 февраля. О работах в населенном пункте сообщил глава поселения.
Напомним, Волгоградская области три дня переживала атаку ВСУ. За трое суток на регион обрушилось около 100 беспилотников и даже ракеты. В Среднеахтубинском районе в хуторе Ямы дрон разрушил дом многодетной семьи. Один ребенок попал в реанимацию.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше