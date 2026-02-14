Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО РФ сбили восемь реактивных снарядов HIMARS

Российские силы также уничтожили 118 БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 118 БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали там.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше