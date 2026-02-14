Средства ПВО РФ сбили восемь реактивных снарядов HIMARS

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 118 БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали там.
