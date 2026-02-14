Ричмонд
«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне «Южной» группировки войск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера Spartan производства Великобритании и пять бронеавтомобилей за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны России.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке министерства.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Миньковка, Голубовка, Кривая Лука и Константиновка Донецкой Народной Республики, уточнило МО.

«Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортера Spartan производства Великобритании и пять бронеавтомобилей, из них два — западного производства. Уничтожены 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств», — следует из сводки Минобороны.