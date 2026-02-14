«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

«Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортера Spartan производства Великобритании и пять бронеавтомобилей, из них два — западного производства. Уничтожены 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств», — следует из сводки Минобороны.