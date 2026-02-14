Волгоградцы, чьи машины и дома пострадали в результате атаки БПЛА, ждут выплат

Гордума Волгограда в декабре 2025 года тоже определила суммы и порядок выплат для тех, кто пострадал сам или потерял имущество в результате налета. Напомним, что за испорченное авто выплатят не более 75 тысяч рублей, за разрушение в квартире или доме — 20 тысяч за квадратный метр, но не более миллиона.