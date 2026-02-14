Волгоградцы, чьи машины и дома пострадали в результате атаки БПЛА, ждут выплат

В ночь на 13 февраля Волгоградская область отбивала мощную атаку беспилотников. Пострадали люди, жилые дома, автомобили — несколько машин просто выгорели на парковке возле многоэтажки на Семи ветрах после падения дронов. Люди рассчитывают на выплаты, которые обещали власти тем, чье имущество пострадало при атаке БПЛА. Напомним, на что имеют право эти люди.
Согласно постановлению, которое приняли в администрации Волгоградской области, за гибель человека во время атаки беспилотников его семья имеет право на выплату в 1 млн 567 тысяч 500 рублей. Получившим тяжелые травмы волгоградцам выплатят 627 тысяч единовременно, легкие — 313 тысяч 500 рублей (читать подробнее).
В случае частичного повреждения имущества предусмотрены выплаты до 78375 рублей, в случае полной утраты — 156 тысяч 750 рублей. Предприниматели, юридические лица тоже имеют право на единовременную помощь в 300 тысяч рублей, правда, ущерб предприятий от таких действий обычно исчисляется в миллионах.
Гордума Волгограда в декабре 2025 года тоже определила суммы и порядок выплат для тех, кто пострадал сам или потерял имущество в результате налета. Напомним, что за испорченное авто выплатят не более 75 тысяч рублей, за разрушение в квартире или доме — 20 тысяч за квадратный метр, но не более миллиона.