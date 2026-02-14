Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты две воздушные цели

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели», — написал глава Севастополя.
Спасательной службе уточнили, что гражданские объекты не пострадали. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.
Ранее Life.ru писал, в ночь на 13 февраля беспилотник упал рядом с жилыми домами в Волгограде, спровоцировав пожар. В результате удара пострадали трое — ребёнок, подросток и взрослый. Все они получили необходимую помощь. Губернатор региона назвал случившееся циничной атакой на мирных жителей.