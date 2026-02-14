Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты две воздушные цели

В Севастополе российские военные активно отражают атаку со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели», — написал глава Севастополя.

Спасательной службе уточнили, что гражданские объекты не пострадали. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Ранее Life.ru писал, в ночь на 13 февраля беспилотник упал рядом с жилыми домами в Волгограде, спровоцировав пожар. В результате удара пострадали трое — ребёнок, подросток и взрослый. Все они получили необходимую помощь. Губернатор региона назвал случившееся циничной атакой на мирных жителей.