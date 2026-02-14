Десятки поврежденных зданий и 19 раненых. ВСУ ударили по поселку в ЛНР

ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по поселку в Перевальском округе ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Развернут оперативный штаб для ликвидации последствий атаки. В поселке повреждены десятки жилых и социальных объектов.
ТАСС собрал основное об атаке.
Обстоятельства происшествия
- Несколько беспилотников атаковали поселок Центральный.
- Удар пришелся по нескольким улицам. Повреждены десятки жилых и социальных объектов, в том числе школа, почтовое отделение и поселковый совет.
- В округе развернули оперативный штаб для ликвидации последствий удара. Для жильцов поврежденных домов открыли пункт временного размещения.
- На месте работают следователи СК.
Пострадавшие
- Количество раненых достигло 19.
- В тяжелом состоянии находятся трое раненых, еще шесть человек — в состоянии средней тяжести, остальным помощь оказана амбулаторно.
- Во время атаки пострадала девочка 2016 года рождения. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья.
- Алчевская центральная городская многопрофильная больница в ЛНР приняла семь пострадавших.
- Медики продолжают подомовые обходы. На месте работают две бригады скорой помощи. Система здравоохранения ЛНР переведена на усиленный режим работы.
Реакция властей
- Ситуацию взял на личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Совершившие массированную атаку беспилотников на поселок Центральный должны понести наказание, их поступок не имеет оправдания, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.