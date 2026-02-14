Узнать больше по теме

Биография Леонида Пасечника

Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.