Российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов самолетного типа

За минувший вечер российские военные ликвидировали девять украинских дронов в небе над Крымом и акваториями двух морей. Беспилотники самолетного типа были сбиты дежурными расчетами противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, целью атаки беспилотников стали сразу несколько направлений. Три дрона уничтожены над территорией Республики Крым. Еще шесть дронов ликвидированы над водной поверхностью — три в акватории Азовского моря и три в акватории Черного моря.
Неспокойной выдалась и минувшая ночь на 14 февраля. Средства ПВО снова отражали воздушную атаку со стороны Украины, сумев перехватить и уничтожить два десятка беспилотников. В ежедневной сводке оборонного ведомства отмечается, что все цели были самолетного типа.
Больше всего дронов противник направил на Крымский полуостров, где российские военные ликвидировали 13 аппаратов. Еще два беспилотника были сбиты в небе над Орловской областью. По одному БПЛА уничтожено в Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областях, а также в Московском регионе.