Над регионами РФ за три часа сбили 55 украинских беспилотников

За вечер 14 февраля российские силы ПВО уничтожили 55 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 февраля беспилотники ВСУ вновь попытались ударить по российской территории. Всего уничтожено 55 украинских дронов. Так заявили в пресс-службе Минобороны России.

В том числе, беспилотники ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:00.

«Уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА — над территорией Краснодарского края и 3 БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в МО.

