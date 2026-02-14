Над регионами РФ за три часа сбили 55 украинских беспилотников

Вечером 14 февраля беспилотники ВСУ вновь попытались ударить по российской территории. Всего уничтожено 55 украинских дронов. Так заявили в пресс-службе Минобороны России.
В том числе, беспилотники ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:00.
«Уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА — над территорией Краснодарского края и 3 БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в МО.
