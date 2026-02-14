Ричмонд
Мужчина и женщина ранены под Белгородом, дрон ВСУ атаковал автомобиль

Под Белгородом двое пострадали из-за атаки украинского дрона.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали под Белгородом из-за атаки украинского дрона в субботу 14 февраля. Об этом информирует оперативный штаб области.

Сообщается, что беспилотный аппарат ВСУ атаковал автомобиль.

«Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. Лечение продолжат в амбулаторных условиях», — сказано в релизе.

Накануне сообщалось, что за сутки ВСУ ударили по 33 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 63 беспилотника и 36 боеприпасов. В результате атак погибли два человека, еще 12 получили различные ранения.

Тем временем в Минобороны сообщили, что над регионами РФ за три часа сбили 55 украинских беспилотников вечером 14 февраля.

О последствиях атаки БПЛА на Перевальский округ ЛНР читайте здесь на KP.RU.

