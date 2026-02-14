Ричмонд
За три часа над территорией России сбиты 55 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 55 беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство, 29 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, 23 — над Краснодарским краем, три — над акваторией Черного моря.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в Сочи, Сириусе, Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки БПЛА. В Сочи и Новороссийске работали сирены. Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили работу.

