За три часа над территорией России сбиты 55 беспилотников

Как уточнило ведомство, 29 БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, 23 — над Краснодарским краем, три — над акваторией Черного моря.
Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в Сочи, Сириусе, Новороссийске и Геленджике объявлена угроза атаки БПЛА. В Сочи и Новороссийске работали сирены. Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили работу.
