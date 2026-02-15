Трудовой стаж за участие в СВО хотят определять по-новому: чему будет равняться один день службы

В Госдуме между тем прорабатывают законопроект, предусматривающий предоставление ветеранам боевых действий неоплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Документ одобрен в первом чтении. Проект вносит изменения в статью 16 закона «О ветеранах». Он разработан правительством России в целях повышения социальной защиты ряда лиц. В их числе бойцы, которые выполняли задачи в зоне спецоперации, на территориях Сирии и Афганистана. К названным лицам относятся ветераны, принимавшие участие в боях в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.