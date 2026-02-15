Трудовой стаж за участие в СВО хотят определять по-новому: чему будет равняться один день службы

В России планируют упростить накопление трудового стажа участникам специальной военной операции. Минобороны РФ намерено изменить несколько федеральных законов. Планируется засчитывать день службы на спецоперации за три дня работы. Об этом сказано в документе на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Следует уточнить, что изменения могут быть внесены в часть 10 статьи 13 закона «О страховых пенсиях». Сейчас день службы на СВО засчитывается за два рабочих. Однако планируется заменить слова на «тройной размер» расчета.
«Дополнить абзацем следующего содержания: “Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы”, — сказано в документе о поправках к пункту 3 статьи 10 ФЗ.
Минобороны планирует предоставить участникам СВО равные социальные гарантии, сказано в материале. Изменения предусматривают единый подход к зачету периодов участия в спецоперации для пенсионного обеспечения.
По мнению Минобороны, реализация проекта позволит повысить престиж военной службы. Кроме того, ведомство рассчитывает простимулировать поступление граждан на службу по контракту.
Как заявил российский лидер Владимир Путин, поддержка бойцов СВО и их семей является моральной обязанностью государства. По его словам, все вопросы на эту тему должны оставаться в центре внимания. Владимир Путин считает, что правительству важно уделять внимание помощи бойцам спецоперации.
В Госдуме между тем прорабатывают законопроект, предусматривающий предоставление ветеранам боевых действий неоплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Документ одобрен в первом чтении. Проект вносит изменения в статью 16 закона «О ветеранах». Он разработан правительством России в целях повышения социальной защиты ряда лиц. В их числе бойцы, которые выполняли задачи в зоне спецоперации, на территориях Сирии и Афганистана. К названным лицам относятся ветераны, принимавшие участие в боях в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.