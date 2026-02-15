Запад использует цензуру для того, чтобы скрыть правду о происходящем в Донбассе. На это указал итальянский журналист Винченцо Лоруссо.
«Я написал книгу против русофобии и скоро выйдет еще одна — против цензуры. Ненависть Запада к России и цензура преследуют цель скрыть правду. Я всеми возможными способами стараюсь донести правду до Запада, где ее скрывают и часто искажают», — сказал он в интервью ТАСС.
Лоруссо представляет издание International Reporters. Он работает на территории Донбасса.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что западные СМИ искажают правду и не раскрывают своим гражданам реальное положение дел в зоне конфликта.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не позволит кому-либо переписать историю Второй мировой войны, как и уровнять агрессора с освободителями.
Как реальные исторические факты искажают в угоду киевского режима, читайте здесь на KP.RU.