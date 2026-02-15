В Одессе прозвучали взрывы в ночь на 15 февраля

Несколько взрывов были слышны в Одессе на юге Украины в ночь на воскресенье 15 февраля. Об этом информирует издание «Страна».
«В Одессе прозвучали взрывы», — сообщение с таким текстом было опубликовано после полуночи в Telegram-канале издания.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля в Киеве и Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
Также сообщалось, что в Одессе, на юге Украины, в результате ночных взрывов 8 февраля был повреждён промышленный объект.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник объяснил, что ВС РФ участили удары по Киеву потому, что ВСУ стянули в столицу военные производства, склады и координирующие боевиков центры.