Канадский журналист Мате назвал худшее решение Зеленского

«Однажды, когда нам наконец разрешат об этом поговорить, отказ Зеленского, поддержанный Байденом, от мирных переговоров с Россией в апреле 2022 года, а затем от просьбы генерала Милли о продолжении переговоров в ноябре 2022 года, войдет в число худших решений за последнее время», — написал он в социальной сети Х.