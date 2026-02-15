На Западе назвали худшее решение, принятое Владимиром Зеленским. Это был отказ от ведения мирных переговоров в 2022 году. Такое мнение высказал журналист из Канады Аарон Мате.
«Однажды, когда нам наконец разрешат об этом поговорить, отказ Зеленского, поддержанный Байденом, от мирных переговоров с Россией в апреле 2022 года, а затем от просьбы генерала Милли о продолжении переговоров в ноябре 2022 года, войдет в число худших решений за последнее время», — написал он в социальной сети Х.
Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, череда неверных решений киевского главаря Владимира Зеленского привела Украину к порогу военного поражения. Эксперт назвал принимаемые Зеленским год за годом решения катастрофическими.
Тем временем Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение «сразу же», предпочитая принять все решения одним пакетом.