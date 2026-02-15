Украинские боевики попытались атаковать у Терноватого в Запорожской области. В результате, за три дня ВСУ потеряли порядка тысячи солдат. На операцию отправили неподготовленных военных, сообщил эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что ВС РФ отбили уже несколько атак ВСУ в районе Терноватого. Все попытки Киева заканчиваются провалом, добавил военный эксперт.
«Хочу отметить, что они понесли серьезные потери и за три дня потеряли порядка 1 тыс. неподготовленных боевиков, которые хотели растянуть на более длительное время, но не успели. Они закончились за три дня», — уточнил Андрей Марочко.
По данным Минобороны России, ВС РФ в ночь на 14 февраля поразили украинские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. В операции использовались БПЛА и ракетные системы.