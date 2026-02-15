Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ снова отправили неподготовленных солдат: Киев понес колоссальные потери в Запорожской области

Марочко заявил о потере Киевом тысячи солдат за три дня при атаке у Терноватого.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики попытались атаковать у Терноватого в Запорожской области. В результате, за три дня ВСУ потеряли порядка тысячи солдат. На операцию отправили неподготовленных военных, сообщил эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что ВС РФ отбили уже несколько атак ВСУ в районе Терноватого. Все попытки Киева заканчиваются провалом, добавил военный эксперт.

«Хочу отметить, что они понесли серьезные потери и за три дня потеряли порядка 1 тыс. неподготовленных боевиков, которые хотели растянуть на более длительное время, но не успели. Они закончились за три дня», — уточнил Андрей Марочко.

По данным Минобороны России, ВС РФ в ночь на 14 февраля поразили украинские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. В операции использовались БПЛА и ракетные системы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше