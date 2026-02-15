Марочко назвал запорожский участок самым успешным для ВС РФ за неделю

«За истекшую неделю самым успешным продолжает оставаться участок на запорожском направлении: здесь уничтожено большое количество вооружений и военной техники противника. Есть продвижение наших войск. Более того, помимо того, что мы отбивали контратаки, есть даже освобожденные населенные пункты», — сказал он.