В Краснодарском крае из-за обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

Оперштаб сообщил о пожаре резервуара с нефтепродуктами в посёлке Волна.

Источник: Комсомольская правда

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае в ночь на воскресенье, 15 февраля. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края. Пожар произошёл из-за падения обломков украинского беспилотника.

«В пос. Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что 67 человек и 20 единиц техники заняты на ликвидации возгорания. При этом информации о пострадавших не поступало.

Накануне мужчина и женщина были ранены под Белгородом, когда дрон ВСУ атаковал автомобиль.

Также сообщалось, что за сутки ВСУ ударили по 33 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 63 беспилотника и 36 боеприпасов. В результате атак погибли два человека, еще 12 получили различные ранения.

Тем временем в Минобороны сообщили, что над регионами РФ за три часа сбили 55 украинских беспилотников вечером 14 февраля.

