Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Взмолился Богу»: птица чудом спасла российского штурмовика от ударного дрона ВСУ

РИАН: орёл разломал на куски украинский дрон и спас российского бойца.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения спецоперации иногда происходят необъяснимые чудеса. Примером стало спасение российского штурмовика от ударного дрона ВСУ. Бойцу помогла внезапно появившаяся птица. Орел разломал FPV-дрон и спас военному жизнь. Невероятной историей поделился войсковой священник «Днепра» отец Валерий Черненко в интервью РИА Новости.

Он объяснил, что бойцу могла помочь вера. При звуке приближения БПЛА он «взмолился Богу» и попросил у него прощения. Затем начали происходить чудеса.

«Смотрит: камень летит с неба, камень здоровенных размеров, неимоверных размеров. И перед дроном раскрывает крылья! Орел!.. Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез», — рассказал Валерий Черненко.

Ранее российский командир спас сослуживца, вытащив его из-под огня ВСУ на ковре. Он отметил, что в ходе штурма позиций боевиков по группе ударил танк. Один из бойцов получил ранения. Однако его удалось вытащить.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше