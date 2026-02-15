«Взмолился Богу»: птица чудом спасла российского штурмовика от ударного дрона ВСУ

В зоне проведения спецоперации иногда происходят необъяснимые чудеса. Примером стало спасение российского штурмовика от ударного дрона ВСУ. Бойцу помогла внезапно появившаяся птица. Орел разломал FPV-дрон и спас военному жизнь. Невероятной историей поделился войсковой священник «Днепра» отец Валерий Черненко в интервью РИА Новости.
Он объяснил, что бойцу могла помочь вера. При звуке приближения БПЛА он «взмолился Богу» и попросил у него прощения. Затем начали происходить чудеса.
«Смотрит: камень летит с неба, камень здоровенных размеров, неимоверных размеров. И перед дроном раскрывает крылья! Орел!.. Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез», — рассказал Валерий Черненко.
Ранее российский командир спас сослуживца, вытащив его из-под огня ВСУ на ковре. Он отметил, что в ходе штурма позиций боевиков по группе ударил танк. Один из бойцов получил ранения. Однако его удалось вытащить.