Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

«В Запорожской области операторы ударных беспилотных летательных аппаратов “Ланцет” группировки “Восток” пресекли попытку противника провести ротацию живой силы и доставить боеприпасы на передовые позиции», — говорится в сообщении.
Цели выявили операторы БПЛА во время разведки вероятных маршрутов движения ВСУ, добавили в ведомстве.
«Противник совершал переброску живой силы для накопления резервов на гуляйпольском направлении. Расчеты барражирующих боеприпасов нанесли серию ударов по движущейся бронетехнике противника. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин и бронетранспортеров», — отметили в МО.
По данным Минобороны РФ, действия подразделений войск беспилотных систем группировки «Восток» позволили сорвать усиление передовых позиций ВСУ в Запорожской области.