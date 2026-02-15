Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские расчеты БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА «Ланцет» группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Запорожской области операторы ударных беспилотных летательных аппаратов “Ланцет” группировки “Восток” пресекли попытку противника провести ротацию живой силы и доставить боеприпасы на передовые позиции», — говорится в сообщении.

Цели выявили операторы БПЛА во время разведки вероятных маршрутов движения ВСУ, добавили в ведомстве.

«Противник совершал переброску живой силы для накопления резервов на гуляйпольском направлении. Расчеты барражирующих боеприпасов нанесли серию ударов по движущейся бронетехнике противника. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин и бронетранспортеров», — отметили в МО.

По данным Минобороны РФ, действия подразделений войск беспилотных систем группировки «Восток» позволили сорвать усиление передовых позиций ВСУ в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше