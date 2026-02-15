Более 60 специалистов тушат пожар в Краснодарском крае: резервуар с нефтепродуктами загорелся после атаки БПЛА

В ночь на 15 февраля украинские дроны атаковали территорию Краснодарского края. В населенном пункте Волна Темрюкского района из-за падения фрагментов БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
В материале сказано, что к тушению пожара привлечены 67 специалистов и 20 единиц техники. На месте ЧП работают сотрудники регионального МЧС России.
«В пос. Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительной информации пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Кроме того, боевики ВСУ ведут атаку по территории Сочи. Как отмечает оперштаб, в городе с 04:00 работает система противовоздушной обороны. Ведется отражение беспилотной атаки.
Кроме того, около 03:00 воздушную опасность объявили в Туапсинском муниципальном округе. В Сочи и Анапе в течение ночи работали сирены системы оповещения.
ВСУ пытались нанести удары по регионам России и прошлым вечером. В результате под Белгородом пострадали два человека. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. Пострадавший мужчина получил множественные осколочные ранения руки и бедра. Находившаяся в автомобиле женщина — минно-взрывную травму и баротравму. Попавшие под удар ВСУ жители были госпитализированы. Им оказали необходимую медицинскую помощь в больнице.
Всего вечером 14 февраля российские силы противовоздушной обороны перехватили 55 украинских дронов. Беспилотники ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей. Дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:00. Более 20 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края.
В течение ночи Росавиация оповещает о введении ограничений на прием и выпуск рейсов в ряде аэропортов. Изначально меры безопасности ввели в трех российских воздушных гаванях. Ограничения действуют с вечера 14 февраля. Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика приостановили полеты. Однако к настоящему моменту для полетов временно недоступны семь воздушных гаваней. К выше перечисленным присоединились аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Волгограда.