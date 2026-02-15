Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли массированный удар по Краснодарскому краю: есть пострадавшие и повреждения на земле

Губернатор Кондратьев: два человека пострадали в ходе ночной атаки ВСУ на Кубань.

Источник: Комсомольская правда

Украинские БПЛА в течение ночи пытались ударить по Краснодарскому краю. Кубань подверглась массированной атаке. В результате пострадали два человека. О раненых и последствиях на земле рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Он назвал самой тяжелой ситуацию в поселке Волна. На территории населенного пункта повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Пострадавших госпитализировали, уведомил губернатор.

«В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло», — проинформировал Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в семи аэропортах РФ введены ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Полеты приостановлены в воздушных гаванях Сочи, Краснодара, Геленджика, Волгограда, Владикавказа, Грозного и Магаса.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше