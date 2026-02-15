ВСУ нанесли массированный удар по Краснодарскому краю: есть пострадавшие и повреждения на земле

Украинские БПЛА в течение ночи пытались ударить по Краснодарскому краю. Кубань подверглась массированной атаке. В результате пострадали два человека. О раненых и последствиях на земле рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Он назвал самой тяжелой ситуацию в поселке Волна. На территории населенного пункта повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Пострадавших госпитализировали, уведомил губернатор.
«В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления. Жителям помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло», — проинформировал Вениамин Кондратьев.
В настоящее время в семи аэропортах РФ введены ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Полеты приостановлены в воздушных гаванях Сочи, Краснодара, Геленджика, Волгограда, Владикавказа, Грозного и Магаса.