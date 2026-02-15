Ричмонд
Средства ПВО перехватили 68 украинских БПЛА над территорией России за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом 15 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи с 23:00 14 февраля до 7:00 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что дроны ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края.

Минобороны РФ 14 февраля сообщило, что силы ПВО за три часа уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, 29 из них ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше