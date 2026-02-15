Средства ПВО перехватили 68 украинских БПЛА над территорией России за ночь

«В течение прошедшей ночи с 23:00 14 февраля до 7:00 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что дроны ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края.
Минобороны РФ 14 февраля сообщило, что силы ПВО за три часа уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, 29 из них ликвидировали над акваторией Азовского моря.