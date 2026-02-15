Ричмонд
Украинские БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 15 февраля

В течение прошедшей ночи над регионами России было ликвидировано 68 украинских БПЛА самолетного типа.

Источник: v102.ru

По данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО в период с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля перехватили и уничтожили дроны ВСУ над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря.

Напомним, что ночью в Волгоградской области была введена беспилотная опасность, а утром 15 февраля был закрыт аэропорт.

