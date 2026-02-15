ТАСС: ВС России уничтожили скопление Сил спецопераций Украины у Казачьей Лопани

Российская армия уничтожила скопление Сил специальных операций Украины в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издания, все произошло на харьковском направлении. Там ВС РФ нанесли удар, который поразил скопление личного состава противника.
«На харьковском направлении в районе Казачьей Лопани ударами РСЗО “Торнадо-С” уничтожено скопление личного состава Сил спецопераций Украины», — сказал собеседник ТАСС.
Подчеркивается, что в результате удара ВС РФ украинская армия понесла ощутимые потери. Причем как среди людей, так и среди техники.
«Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники», — добавил собеседник ТАСС.
Немногим ранее российские войска уничтожили украинский десант. Все произошло на запорожском направлении. Там, по данным Минобороны РФ, удары беспилотников и артиллерии сорвали попытку контратаки и поразили бронетехнику и личный состав противника. Ведомство также опубликовано видео уничтожения целей.