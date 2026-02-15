ТАСС: ВС России уничтожили скопление Сил спецопераций Украины у Казачьей Лопани

Немногим ранее российские войска уничтожили украинский десант. Все произошло на запорожском направлении. Там, по данным Минобороны РФ, удары беспилотников и артиллерии сорвали попытку контратаки и поразили бронетехнику и личный состав противника. Ведомство также опубликовано видео уничтожения целей.