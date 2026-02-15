Герасимов рассказал о неожиданной для ВСУ операции в Красноармейске

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов рассказал, что при освобождении Красноармейска российские военные использовали методы, которые оказались неожиданными для противника.
Герасимов лично проверил, как выполняются боевые задачи группировкой войск «Центр», и наградил военнослужащих, проявивших себя наилучшим образом.
«В ходе освобождения города соединения и части армии проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действий, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными, а личный состав действовал мужественно и отважно», — сказал Герасимов в ходе церемонии награждения.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», обнаружили на красноармейском направлении важные документы противника.