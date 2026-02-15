Более трех часов в Воронежской области сохранялась опасность атаки БПЛА

В ночь на 15 февраля по всей территории Воронежской области был введен режим опасности атаки беспилотников. Объявление появилось в телеграм-канале губернатора Александра Гусева 14 февраля в 23:32. Глава региона просил жителей сохранять спокойствие, следить за оповещениями правительства или МЧС, а также уточнил, что силы противовоздушной обороны наготове. Об отбое угрозы БПЛА он сообщил спустя три часа и 15 минут — в 2:47 ночи.
По данным Министерства обороны России, накануне с 20.00 до 23.00 дежурные средства ПВО уничтожили 55 дронов самолетного типа над страной. В том числе: 29 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 23 — над Краснодарским краем и три штуки — над Черным морем. А с 23.00 до 7.00 ПВО перехватили 68 дронов над Азовским морем, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря.
Напомним, ночью 12 февраля силы ПВО отразили массированную атаку 19-ти беспилотников на Воронежскую область. Жертв удалось избежать, однако в одном из городов региона падение обломков привело к повреждению автомобиля и крыши сарая.