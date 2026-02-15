Герасимов: ВС России освободили южную часть Димитрова в ДНР

Южная часть города Димитров в Донецкой Народной Республике перешла под контроль российских войск. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время брифинга.
По его словам, в настоящее время освобождено более 30 процентов территории города. Южные районы полностью контролируются российскими подразделениями, продвижение продолжается.
Ранее в Министерство обороны России сообщали о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в ДНР, включая Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное. В ведомстве отмечают, что обстановка на этом направлении остается напряженной.
Ранее KP.RU писал, что за неделю с 7 февраля ВС России уничтожили 8485 украинских боевиков, девять ракет и 1243 ударных дрона большой дальности. За семь дней были освобождены четыре поселка: Чугуновка, Сидорова, Глушкова и Зализничное.