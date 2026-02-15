Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов: ВС России освободили южную часть Димитрова в ДНР

Освобождено свыше 30 процентов городской застройки Димитрова.

Источник: Комсомольская правда

Южная часть города Димитров в Донецкой Народной Республике перешла под контроль российских войск. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время брифинга.

По его словам, в настоящее время освобождено более 30 процентов территории города. Южные районы полностью контролируются российскими подразделениями, продвижение продолжается.

Ранее в Министерство обороны России сообщали о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в ДНР, включая Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное. В ведомстве отмечают, что обстановка на этом направлении остается напряженной.

Ранее KP.RU писал, что за неделю с 7 февраля ВС России уничтожили 8485 украинских боевиков, девять ракет и 1243 ударных дрона большой дальности. За семь дней были освобождены четыре поселка: Чугуновка, Сидорова, Глушкова и Зализничное.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше