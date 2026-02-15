Ричмонд
В Генштабе рассказали об освобождении Степановки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Освобожден населенный пункт Степановка на Александро-Калиновском направлении, продолжается уничтожение украинских формирований в Константиновке, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Источник: © РИА Новости

Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр».

«Продолжает уничтожение украинских формирований в Константиновке, на Александро-Калиновском направлении освобожден населенный пункт Степановка», — сообщил Герасимов.

Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
