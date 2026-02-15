В Генштабе рассказали об освобождении Степановки

Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр».
«Продолжает уничтожение украинских формирований в Константиновке, на Александро-Калиновском направлении освобожден населенный пункт Степановка», — сообщил Герасимов.
