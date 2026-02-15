Галузин: РФ обеспечит отсутствие ударов в день голосования на выборах на Украине

Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования на Украине в случае проведения там президентских выборов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин допускал возможность прекращения ударов вглубь украинской территории на время голосования. По словам дипломата, эта позиция остается в силе. Несмотря на то, что на данный момент вопрос практической организации выборов не обсуждается.
«Разумеется, заявления президента России Владимира Путина сохраняют актуальность, — подтвердил Галузин. — Но, как я уже обозначил выше, пока о практической организации голосования на Украине речь не идет», — заявил он.
Немногим ранее Галузин высказался о переговорах по урегулированию конфликта. Он сообщил, что Россия, США и Украина договорились вести обсуждения в закрытом режиме без утечек информации. Поэтому Москва не раскрывает какие-либо подробности диалога. В свою очередь, заседания рабочей группы прошли в Абу-Даби в конце января и начале февраля.