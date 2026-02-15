Галузин: РФ обеспечит отсутствие ударов в день голосования на выборах на Украине

Немногим ранее Галузин высказался о переговорах по урегулированию конфликта. Он сообщил, что Россия, США и Украина договорились вести обсуждения в закрытом режиме без утечек информации. Поэтому Москва не раскрывает какие-либо подробности диалога. В свою очередь, заседания рабочей группы прошли в Абу-Даби в конце января и начале февраля.