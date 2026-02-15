При атаке БПЛА на Кубань ранены два человека

«Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. К сожалению, есть пострадавшие. По имеющейся сейчас информации, ранены два человека — их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор также сообщил о повреждении ряда объектов на территории региона, их зафиксировали в поселке Волна Темрюкского района, Сочи и селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация, по оценке Кондратьева, сложилась в поселке Волна, где повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В результате атаки там произошло несколько возгораний — их тушат 126 человек и 34 единиц техники.
Помимо этого, в Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом — выбиты окна и нарушена система отопления. Жителям дома помогут восстановить имущество. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло. «Поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения», — добавил губернатор.