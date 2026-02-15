Украинская армия потеряла до двух взводов живой силы при боях за Цветковое в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издания, подразделения группировки «Восток» в ходе продолжительных боев освободили населенный пункт. Потери украинской стороны, как уточняется, составили до двух взводов военнослужащих из состава 225-го отдельного штурмового полка, более пяти единиц техники и два пункта управления БПЛА.
«Несмотря на ожесточенное сопротивление врага и фейковые победы в инфополе, воины-дальневосточники продолжают планомерное наступление на запад. Взятие Цветкового подтверждает безосновательность любых фейков противника», — добавили силовики.
Подчеркивается, что также под контроль российских войск перешел район обороны площадью свыше восьми квадратных километров.
Тем временем российская армия нанесла удар по скоплению Сил специальных операций Украины в районе Казачьей Лопани Харьковской области. По данным ТАСС, в результате применения РСЗО «Торнадо-С» противник потерял до взвода личного состава. Кроме того, ВСУ лишились двух единиц техники.