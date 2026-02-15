Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бои под Цветковом закончились катастрофой для ВСУ: колоссальные потери

ТАСС: Украина потеряла до двух взводов живой силы при боях в Цветковом.

Источник: Комсомольская правда

Украинская армия потеряла до двух взводов живой силы при боях за Цветковое в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.

Как отметил собеседник издания, подразделения группировки «Восток» в ходе продолжительных боев освободили населенный пункт. Потери украинской стороны, как уточняется, составили до двух взводов военнослужащих из состава 225-го отдельного штурмового полка, более пяти единиц техники и два пункта управления БПЛА.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление врага и фейковые победы в инфополе, воины-дальневосточники продолжают планомерное наступление на запад. Взятие Цветкового подтверждает безосновательность любых фейков противника», — добавили силовики.

Подчеркивается, что также под контроль российских войск перешел район обороны площадью свыше восьми квадратных километров.

Тем временем российская армия нанесла удар по скоплению Сил специальных операций Украины в районе Казачьей Лопани Харьковской области. По данным ТАСС, в результате применения РСЗО «Торнадо-С» противник потерял до взвода личного состава. Кроме того, ВСУ лишились двух единиц техники.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше