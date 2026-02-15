Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

«Приятно было осознавать и видеть, что эта хваленая немецкая техника превратилась в груду металла», — отметил он.
Военнослужащий добавил, что на Красноармейском направлении были уничтожены и другие образцы западной техники.
«Очень много М113 (американская бронемашина — ред.), Bradley (американская бронемашина — ред.), “Казаки” (украинская бронемашина — ред.), всевозможные пикапы», — добавил морской пехотинец.
