Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Скорпион».

Источник: © РИА Новости

«Приятно было осознавать и видеть, что эта хваленая немецкая техника превратилась в груду металла», — отметил он.

Военнослужащий добавил, что на Красноармейском направлении были уничтожены и другие образцы западной техники.

«Очень много М113 (американская бронемашина — ред.), Bradley (американская бронемашина — ред.), “Казаки” (украинская бронемашина — ред.), всевозможные пикапы», — добавил морской пехотинец.

