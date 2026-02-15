Госсекретарь США Рубио едва упомянул Киев в своей речи

Выступление госсекретаря США Марко Рубио на конференции в Мюнхене вызвало резонанс среди экспертов по Украине. Как отмечает издание Responsible Statecraft, внимание привлекло то, о чем Рубио не сказал: привычной риторики поддержки Украины практически не прозвучало, а сама страна была упомянута лишь один раз.