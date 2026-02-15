Госсекретарь США Рубио едва упомянул Киев в своей речи

Выступление госсекретаря США Марко Рубио на конференции в Мюнхене вызвало резонанс среди экспертов по Украине. Как отмечает издание Responsible Statecraft, внимание привлекло то, о чем Рубио не сказал: привычной риторики поддержки Украины практически не прозвучало, а сама страна была упомянута лишь один раз.
Издание также подчеркивает, что американский сенатор отменил запланированную встречу с европейскими лидерами по украинскому вопросу, предпочтя беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По мнению журналистов издания, это свидетельствует о смещении акцентов США на переговорный процесс и уменьшении публичной поддержки Киева.
Ранее Рубио заверил, что США не выйдут из процесса урегулирования конфликта на Украине. И выразил надежду на успех переговоров.
Более подробно о речи Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности читайте в материале на сайте KP.RU.