В Ростовской области 15 февраля сняли угрозу беспилотной опасности

В Ростовской области 15 февраля объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом жители получили в приложении МЧС.
Накануне ночью мониторинговые каналы известили людей о желтом уровне опасности по БПЛА. Этот сигнал означает, что вблизи границы Ростовской области были замечены вражеские дроны, а все службы приведены в режим максимальной готовности.
В это время жители региона получили уведомления о том, что нужно покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. В 10 часов 15 февраля угрозу воздушной атаки сняли.
