ВСУ потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение», — говорится в сводке министерства.
Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье и Мельня Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, центра сил специальных операций ВСУ и отряда националистического формирования «Кракен» (признан в России террористической организацией и запрещен) в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Приколотное Харьковской области, уточнило Минобороны.
«Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада материальных средств», — отмечает МО РФ.