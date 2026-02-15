ВСУ потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье и Мельня Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, центра сил специальных операций ВСУ и отряда националистического формирования «Кракен» (признан в России террористической организацией и запрещен) в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Приколотное Харьковской области, уточнило Минобороны.