ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Краматорск, Черевковка, Никифоровка, Константиновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронемашину “Oncilla’польского производства, два бронеавтомобиля “Казак”, 16 пикапов и два артиллерийских орудия, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку “Paladin”. Уничтожены склад боеприпасов, три склада материальных средств и склад горючего”, — говорится в сводке.