«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Краматорск, Черевковка, Никифоровка, Константиновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронемашину “Oncilla’польского производства, два бронеавтомобиля “Казак”, 16 пикапов и два артиллерийских орудия, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку “Paladin”. Уничтожены склад боеприпасов, три склада материальных средств и склад горючего”, — говорится в сводке.
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий «Южной» группировки
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих бронетранспортер М113 производства США, бронемашину «Oncilla» польского производства и два бронеавтомобиля «Казак» за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.