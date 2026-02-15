Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий «Южной» группировки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих бронетранспортер М113 производства США, бронемашину «Oncilla» польского производства и два бронеавтомобиля «Казак» за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Краматорск, Черевковка, Никифоровка, Константиновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронемашину “Oncilla’польского производства, два бронеавтомобиля “Казак”, 16 пикапов и два артиллерийских орудия, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку “Paladin”. Уничтожены склад боеприпасов, три склада материальных средств и склад горючего”, — говорится в сводке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше