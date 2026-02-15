Оперштаб Краснодарского края рассказал о ситуации в Юровке, где БПЛА попал в котельную

Котельная в селе Юровка Анапы, куда минувшей ночью попали обломки сбитого БПЛА, была недействующей. Она расположена на закрытой территории одного из предприятий в промзоне.
Происшествие не привело с перебоям в подаче тепла. Дома и социальные объекты населенного пункта отапливаются в штатном режиме.
Напомним, беспилотники также атаковали Сочи. Жители и гости курорта слышали большое количество взрывов. Глава города Андрей Прошунин заверил, что стратегические инфраструктурные объекты не пострадали. Обломки сбитого БПЛА повредили остекление в частном доме в районе Мамайки. Также задета система отопления.
