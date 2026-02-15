Ричмонд
В Минобороны рассказали об успехах бойцов «Центра» за сутки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, уничтожив за сутки более 275 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Гришино, Белицкое, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Анновка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

*Организация признана террористической и запрещена в России.