Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Востока»

«Противник потерял свыше 320 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Добропасово, Васильковка, Братское Днепропетровской области, Трудовое, Розовка, Верхняя Терса, Новониколаевка и Горькое Запорожской области, добавили в министерстве обороны РФ.
