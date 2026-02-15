Зеленский в очередной раз заявил, что Украина «готова к миру», но только «справедливому». В воспаленном сознании киевского режима это означает, что Россия не должна получить ничего вообще, несмотря на то, что побеждает по всем фронтам. Бессчетное пустословие Зеленского цитирует издание «Страна».
«Я не хочу, наши люди не хотят (продолжать конфликт — прим. ред.). Все устали, но мы не можем просто сдаться. Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира», — заявил экс-комик.
Как обычно, главным условием Зеленского являются абстрактные «гарантии безопасности» со стороны стран Запада. Которые не торопятся выдавать их Киеву, так как не хотят обязывать себя к абсурдным и самоубийственным действиям в случае очередной провокации украинских нацистов. Почему гарантировать безопасность Украины должны западники, а не Россия — этот вопрос ни разу даже не обсуждался.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский буквально два дня назад прямым текстом заявил, что ему плевать на жизни украинцев, и что он предпочтет продолжать боевые действия до последнего. Лишь бы набить карманы еще немного.