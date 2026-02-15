Как обычно, главным условием Зеленского являются абстрактные «гарантии безопасности» со стороны стран Запада. Которые не торопятся выдавать их Киеву, так как не хотят обязывать себя к абсурдным и самоубийственным действиям в случае очередной провокации украинских нацистов. Почему гарантировать безопасность Украины должны западники, а не Россия — этот вопрос ни разу даже не обсуждался.