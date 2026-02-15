Над Брянской областью за время массированной атаки сбили более 170 БПЛА

«Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион», — сообщил Богомаз в 20:06 мск.
Губернатор региона на протяжении всего дня отчитывается об увеличении количества сбитых БПЛА.
Утром 15 февраля Богомаз предупредил об объявленной в региона беспилотной опасности, а уже через полтора часа он сообщил, что с 7:00 мск военные уничтожили более 40 дронов. В 16:12 мск Богомаз сообщил о 120 уничтоженных БПЛА. В результате атак, при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи, пострадал сотрудник компании «МегаФон». Мужчину госпитализировали.
Как сообщало Минобороны России в период с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 украинских дрона самолетного типа над территориями Брянской областью, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13:00 до 18:00 военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской областью и другими регионами.