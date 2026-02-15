МО РФ: силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА за два часа

Системы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили 43 украинских БПЛА вечером воскресенья, 15 февраля. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.
Сообщается, что атака была отражена в период с 18.00 до 20.00 по московскому времени.
Ранее в этот же день, как сообщал сайт KP.RU, силы ПВО также уничтожили 123 беспилотника над регионами России. Дроны были ликвидированы над территорией Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Калужской, Орловской и Владимирской областей. Также силам ПВО удалось уничтожить 15 дронов ВСУ, летевших на Москву.
