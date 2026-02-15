Ричмонд
На подлете к Москве сбили 19-й за день беспилотник

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число БПЛА, сбитых на подлете к Москве 15 февраля, достигло 19.

Во Внуково и Домодедово временно вводили ограничения на работу, вечером аэропорты снова открылись.

