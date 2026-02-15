На подлете к Москве сбили 19-й за день беспилотник

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число БПЛА, сбитых на подлете к Москве 15 февраля, достигло 19.
Во Внуково и Домодедово временно вводили ограничения на работу, вечером аэропорты снова открылись.
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
