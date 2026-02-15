Силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над Россией

«Пятнадцатого февраля текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву», — говорится в сообщении.